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أخبار البلد

كوكا يرد على محمد صلاح من جزر المالديف

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:58 م
صدى البلد
محمد بدران
مازح أحمد حسن كوكا لاعب منتخب مصر الدولي ومهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي، محمد صلاح لاعب ليفربول، بعد نشر الأخير صور له خلال قضائه عطلة صيفية في "جزر المالديف".

ورد كوكا، بنشر صورة له من جزر المالديف" وهو يجدف في قارب مطاطي، معلقًا: "مش قولتلك يابنى هتضرب هنضرب".

جاء ذلك ردا على صورة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري أثناء ركوبه الجيت سكي بجزر المالديف.

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