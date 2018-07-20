خطيب المسجد الحرام: الأمة لا تخلو بكل عصر من المدافعين عن السنة

قال الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه مما يُطَمئن القلب ويسرّ الخاطر؛ أن الأمة المسلمة لا تخلو في كل عصر ومنه عصرنا هذا ممن يدافع عن السنة وينشرها، ويعمل على خدمتها جمعًا وتحقيقًا وتخريجًا وشرحًا، وردًا على خصومها وفضحًا لأعدائها.



وأوضح « غزاوي» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، أنه كان ديدن الصحابة الكرام رضي الله عنهم الدفاع عن رسول الله في حياته، يفدونه بأنفسهم وأهليهم وينافحون عنه؛ حيث ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والوفاء حتى يقول قائلهم مخاطبًا النبي صلى الله عليه وسلم: «نحري دون نحرك»؛ كأنه أراد أن يقول: يا رسول الله أنا أموت دونك، وأنحر ولا تنحر، أقتل ولا تقتل، دعني أنا أواجه العدو، أما أنت فامكث وابق سالمًا صحيحًا معافى.



وأضاف أنه إذا كانت هذه مواقف الصحابة في الدفاع عن نبيهم في حياته؛ فأنصار الدين والمنافحين عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذين جاؤوا من بعدهم هم على شاكلتهم، يحاكونهم في غيرتهم ونصرتهم وذودهم عن حياضها؛ لسان حالهم: سيبقى أسد الشرى لمن يطعن في سنة خير الورى، لا يدعون مفتريًا ينال منها إلا ذبوا عنها، ولا يعمد أحد إلى التشكيك فيها إلا وجد من يزجره ويمنعه ويكفه ويردعه، غضبةً لرب الأنام وحميةً لدين الإسلام.