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فن

رشا مهدي تقضي عطلتها الصيفية في إسبانيا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:04 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة رشا مهدي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"، صوره لها، أثناء قضائها إجازتها الصيفية في اسبانيا.

وظهرت رشا بإطلالة صيفية بسيطة، خلال قيادتها السيارة، وحازت الصور على إعجاب العديد من متابعيها.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة رشا مهدي كان مسلسل "رمضان كريم" بطولة روبي، شريف سلامة، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، محمد لطفي، نجلاء بدر، سلوى محمد على وإخراج سامح عبد العزيز.

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