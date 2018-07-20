سموحة في أزمة مع اتحاد الكرة بسبب نيمار الزمالك

وقع مجلس إدارة نادي سموحة في أزمة جديدة مع اتحاد الكرة وذلك بعدما افاد الطرف الاخير النادي السكندري بان لاعبهم الجديد خليل نيمار لن يتمكن من المشاركة مع الفريق خلال الموسم الجديد.



واكد اتحاد الكرة لمسئولى نادي سموحة في خطاب رسمي ان خليل نيمار لن يستطيع المشاركة مع سموحة حتى يتم سداد حق الرعاية لنادي الزمالك.



وكان مسئولو نادي سموحة قد رفضوا في وقت سابق سداد حق رعاية اللاعب للزمالك مؤكدين ان الفريق تعاقد مع اللاعب لمدة موسمين على سبيل الاعارة عن طريق ناديه البرتغالي بدون مقابل،مع وضع بند احقية شراء اللاعب وهذا ما يعني ان الزمالك لا يملك الحق في الحصول على حق رعاية اللاعب.