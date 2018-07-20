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ديني

خطيب المسجد الحرام: الأشهر الحرم معاني قرآنية فصلتها السنة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:07 م
الأشهر الحرم معاني
الأشهر الحرم معاني قرآنية
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن من المعاني القرآنية التي جاءت السنة المطهرة ببيانها، الأشهر الأربعة الحرم الواردة في قوله تعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ » 36 من سورة التوبة.

وأوضح « غزاوي» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين إجمال هذه الآية في خطبة حجة الوداع؛ فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض: السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان» رواه البخاري ومسلم، كما بيّن العلماء أن سبب تسميتها حرمًا لزيادة حرمتها، وتحريم القتال فيها.

وتابع: ها نحن قد أدركنا بفضل الله هذه الأشهر الحرم؛ فالواجب علينا امتثال أمر الله تعالى باجتناب الظلم فيها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنه، في قوله تعالى: «فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ » في كلهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرامًا وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم.

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