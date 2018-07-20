إعلامية تنفعل على الهواء: اللي يمد إيده على مراته مش راجل

انفعلت الإعلامية أميرة بدر على الهواء أثناء تقديمها برنامج «انا والناس» المذاع على قناة «الحياة» بسبب العنف الأسري.



واستنكرت أميرة بدر العنف الأسري بشدة قائلة: «اللي يمد إيده على مراته مش راجل، اللي يستخدم إيده ويلغي مخه يبقى حيوان».



وقالت إن هناك حالات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لزوجات معتدى عليهن من أزواجهن بشكل بشع، مضيفة أنها لا تعرف هذه الثقافة الغريبة عند هؤلاء الأزواج خاصة أمام الأولاد.

