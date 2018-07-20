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محافظات

صحة الشرقية: الانتهاء من قوائم انتظار العمليات قريبا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:18 م
وكيل صحة الشرقية:
وكيل صحة الشرقية: الإنتهاء من قوائم الإنتظار قريبا
وائل شاهين - محمد الطحاوى
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أنه "سيتم الإنتهاء من قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية بمستشفيات المحافظة خلال فترة قصيرة".

وأوضح وكيل الوزارة لـ"صدي البلد"، أن ذلك يأتى تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالإنتهاء من قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية بمستشفيات الصحة.

وأشار "مسعود"، إلى أنه نفذ قافلة جراحية للمرة الثانية بمحافظة الشرقية، بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي يوم الثلاثاء الماضي، بعد إنطلاق القافلة الجراحية الأولي بمستشفي الحسينية منذ أسبوعين، وأشرف عليها بنفسه، وشارك فيها فريق طبي بمستشفيات الحسينية وفاقوس وديرب نجم ومنيا القمح.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة نفذت ٢٣ حالة جراحية منها ٦ عمليات جراحية ذات مهارة عالية، و١٢ عملية كبري، و٥ عمليات متوسطة، لافتًا أنه إطمأن على المرضي عقب إجراء العمليات الجراحية بالأقسام الداخلية.

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