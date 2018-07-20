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أخبار البلد

ظهور إنفلونزا الطيور في الرياض.. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:17 م
صدى البلد
محمد بدران
أعلنت إمارة منطقة الرياض عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن إغلاق سوق العزيزية الشهير بالرياض بعد انتشار مرض إنفلونزا الطيور في السوق مما دفع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات ذات العلاقة بتطبيق خطة الطوارئ لمكافحة مرض الانفلونزا إلى إغلاق السوق.

وصرحت امانة منطقة الرياض بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات ذات العلاقة بتطبيق خطة الطوارئ لمكافحة مرض انفلونزا الطيور واغلاق سوق العزيزية بعد ظهور حالات ايجابية من درجة عالي الضراوة.
ظهور إنفلونزا الطيور في الرياض.. صور

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