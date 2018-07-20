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ديني

خطيب المسجد الحرام يكشف عن ظلم لا يغفره الله تعالى أبدا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:15 م
ظلم لا يغفره الله
ظلم لا يغفره الله
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزر من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيمًا ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء.

وأوضح « غزاوي» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، أن الظلم الذي يحذره المسلم ثلاثة أنواع؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الظلم ثلاثة؛ فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه؛ فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك قال الله: « إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ»، وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضًا حتى يدبر لبعضهم من بعض؛ أي يقتص»، رواه الطيالسي والبزار.

ودعا إمام وخطيب المسجد الحرام إلى استحضار حرمة هذه الأشهر وتعظيمها؛ مؤكدًا أن تعظيمها من تعظيم الله عز وجل؛ فقد قال تعالى: «ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ» الآية 32 من سورة الحج، والمسلم يعظم الأشهر الحرم خاصة، بالتزام حدود الله تعالى فيها، وإقامة فرائضه، والحرص على طاعته، وعدم انتهاك محارمه وارتكاب مساخطه وتعدي حدوده.

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