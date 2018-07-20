ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

عيد الاضحى 2018 مصر .. تعرف على موعده

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:13 م
عيد الاضحى 2018 مصر
عيد الاضحى 2018 مصر
محمد صبري عبد الرحيم
يترقب المصريون والعرب والمسلمين عيد الاضحى 2018 مصر ويتسعد البعض لشراء الخراف لذبحها في الأضحية التي تعد من شعائر الله تعالى.

ومن المتوقع أن تكون وقفة عيد الاضحى 2018 في مصر يوم الثلاثاء 21 أغسطس 2018 لعام 1439 هجريًا، وستكون إجازة عيد الأضحى 2018 يوم الأربعاء 22 أغسطس 2018 وتستمر الخميس 23 أغسطس 2018، والجمعة 24 أغسطس 2018 وتنتهي السبت 25 أغسطس 2018.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، التي نتذكر من خلالها معاني كثيرة.

وأضاف المركز عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الأضحية نتذكر من خلالها معاني الإيثار، وشكر الله تعالى على نعمائه، والتوسعة على الأهل والأولاد، وإدخال السرور على الأصدقاء والفقراء، وكذلك طاعة أبينا إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى؛ فالأضحية استجابة لأمر الله تعالى، فينبغي للمسلم أن يهتم بأمر الأضحية، ويجتهدَ في المحافظة عليها.

وأوضح أن الأضحية اسمٌ لما يُذْبَحُ أو يُنحر من النَّعَمِ في يوم الأضحى، إلي آخر أيام التشريق؛ تقربًا إلى الله تعالى، وسُمِّيَتْ بذلك؛ نسبةً لوقت الضُّحى؛ لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأُضْحِيَّة.

ترشيحاتنا

ريال مدريد يتفق على ضم هازارد مقابل 190 مليون يورو

استقبال شعبى لبعثة مصر للكونغ فو بعد إنجاز بطولة العالم.. صور

عيد الاضحى 2018 مصر .. تعرف على موعده

الحكومة تنفي بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة

استقبال حافل لقرينة الرئيس السيسي في السودان .. صور

الأهلي يشكر وزير الداخلية على السماح لمشجع مسجون بحضور جنازة والده

شاهد .. عضو مجلس الزمالك يودع جثمان والده بالدموع

وزير الأوقاف يبكي خلال خطبة الجمعة بمسجد سيدي حسن الأنوار..فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

تفاصيل الحالة الصحية لـ جميل راتب بعد نقله للعناية المركزة

حقيقة رصف شارع المعز بالأسفلت.. فيديو

سموحة في أزمة مع اتحاد الكرة بسبب نيمار الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

الإعلامية فرح علي بفستان جريء ومميز في زفافها.. صور

صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

مصر تدخل عصر إنتاج السيارات الكهربائية بقوة.. فيديو وصور

فيديو

إعلامية تنفعل على الهواء: اللي يمد إيده على مراته مش راجل
أجهزة محاكاة لتشخيص الأوعية الدموية في طب القلب الحديث.. فيديو
ماي: لا تغيير فى قوانين الحدود بين إنجلترا وأيرلندا
أنتونوف: لا أعرف مدى صحة دعوة برلمانيين روس لزيارة واشنطن
تيريزا ماي: نستهدف تنشيط التبادل التجاري مع أيرلندا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟