عيد الاضحى 2018 مصر .. تعرف على موعده

يترقب المصريون والعرب والمسلمين عيد الاضحى 2018 مصر ويتسعد البعض لشراء الخراف لذبحها في الأضحية التي تعد من شعائر الله تعالى.



ومن المتوقع أن تكون وقفة عيد الاضحى 2018 في مصر يوم الثلاثاء 21 أغسطس 2018 لعام 1439 هجريًا، وستكون إجازة عيد الأضحى 2018 يوم الأربعاء 22 أغسطس 2018 وتستمر الخميس 23 أغسطس 2018، والجمعة 24 أغسطس 2018 وتنتهي السبت 25 أغسطس 2018.



وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، التي نتذكر من خلالها معاني كثيرة.



وأضاف المركز عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الأضحية نتذكر من خلالها معاني الإيثار، وشكر الله تعالى على نعمائه، والتوسعة على الأهل والأولاد، وإدخال السرور على الأصدقاء والفقراء، وكذلك طاعة أبينا إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى؛ فالأضحية استجابة لأمر الله تعالى، فينبغي للمسلم أن يهتم بأمر الأضحية، ويجتهدَ في المحافظة عليها.



وأوضح أن الأضحية اسمٌ لما يُذْبَحُ أو يُنحر من النَّعَمِ في يوم الأضحى، إلي آخر أيام التشريق؛ تقربًا إلى الله تعالى، وسُمِّيَتْ بذلك؛ نسبةً لوقت الضُّحى؛ لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأُضْحِيَّة.



