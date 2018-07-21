قنا فى أسبوع.. وصول معدات محطة مياه شرب فائقة الترشيح بحجازة قبلى.. والقودة تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بقوص.. وضبط 3 أسلحة مضادة للطائرات بحمرا دوم

وصول معدات محطة مياه الشرب فائقة الترشيح بحجازة قبلى

محافظ قنا يشهد جلسة صلح "قودة" بين عائلتين بمركز قوص

ضبط 3 أسلحة مضادة للطائرات خلال حملات أمنية بحمرادوم

رئيس الجامعة يتفقد أعمال تطوير وحـدة الأطفال المبتسرين

أحداث عديدة شهدتها قنا على مدار الأسبوع المنقضى، كان من أبرزها إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز قوص، وضبط 3 أسلحة مضادة للطائرات خلال حملات أمنية مكبرة على قرى حمرادوم و أبوحزام، فيما واصل اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، جولاته الدورية لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة، وفى جامعة جنوب الوادى واصلت استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم، فيما تفقد ريس الجامعة أعمال تطوير وحدة الأطفال المبتسرين.بداية الأسبوع كانت بوصول معدات محطة مياه الشرب فائقة الترشيح بقرية حجازة قبلي مركز قوص ، والتى تُعد الأولى من نوعها بقري محافظة قنا وتعمل بطاقة إنتاجية 60 لتر / ثانية بتكلفة اجمالية حوالى 23 مليون جنيه.وفى منتصف الأسبوع تلقى اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، 300 طلب من المواطنين خلال اللقاء الإسبوعى، تضمنت شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضٍ وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق"كهرباء، صرف صحي، مياه "والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عاجلة.وأوضح الهجان، بأنه يحرص على عقد اللقاء مع المواطنين بشكل دورى لبحث مشاكلهم وتقديم الحلول العاجلة لها بما يتناسب مع اللوائح والقوانين، مشيرًا إلى أنه يتم دعوة جميع القيادات التنفيذية لحضور اللقاء لإجراء مناقشات معهم حول الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين ومدى احقيتهم، موجهًا القيادات التنفيذية بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة التفاعل مع المواطنين واستقبالهم والإستماع إلى شكواهم والحد من تصعيدها إلى مستويات أعلى كلما أمكن وذلك بهدف التيسير عليهم.كما أجرى محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية التي تجري بالمرحلة الأولى بالتجمع العمراني الجديد غرب مدينة قنا، رافقه خلالها المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، ومهندسى الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية.وقال "الهجان"، إن معدلات تنفيذ البنية التحتية الخاصة بالمرحلة الأولى تسير وفقًا للجدول الزمني المقرر لها، و التى تقع علي مساحة 1400 فدان، من إجمالي المساحة المخصصة لإنشاء تجمع عمراني جديد غرب مدينة قنا، والبالغة 8971 فدانًا، موضحًا بأنها تضم عمارات إسكان اجتماعي وفيلات سكنية ومشروع إسكان مصر ودار مصر.وأشار، إلى أنه تم تنفيذ 25% من البنية التحتية الخاصة بالمرحلة الاولي والتي تضمنت عمل شبكات لـ"صرف – مياه – ري - طرق" والتي تصل تكلفتها الإجمالية إلي مليار و200 مليون جنيه، شاملة أعمال الخط الناقل للمياه، وكذلك المرحلة الأولى من المأخذ، ومحطة التنقية، مع البدء في الأعمال الإنشائية للوحدات السكنية"سكن مصر- إسكان اجتماعي".وأكد المحافظ، أن التجمع العمراني الجديد، سيُسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل متنوعة لأبناء المحافظة، فضلا عن دوره في تخفيف التكدس السكاني بوسط مدينة قنا، حيث من المقرر أن يستوعب حوالي 550 ألف نسمة، أي ما يعادل 16% من التعداد السكاني الحالي للمحافظة.وأجرى محافظ قنا، جولة ميدانية بمدينة نجع حمادي، تابع خلالها عد من المشروعات الخدمية والإنتاجية التي يجري تنفيذها بالمدينة، رافقه خلالها رئيس مجلس المدينة ومدير منطقة هو الصناعية، استهلها بتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة هو الصناعية القائم علي مساحة 300 ألف متر مربع، موضحًا بأنه تم الانتهاء من عمل الجسات الاستكشافية والتأكيدية لـ 28 هنجر تمهيدا للبدء في اعمال الحفر خلال الفترة القادمة و أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سوف تتولى الإشراف على تنفيذ الإنشاءات.وأوضح المحافظ، بأن المجمع سوف يساهم في توفير فرص عمل للشباب و استيعاب العديد من الايدي العاملة خاصة من الحرفيين واصحاب الصناعات الصغيرة، موضحًا بأنه تم تخصيص قطعة الأرض الخاصة بالمجمع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة 13 مجمعًا صناعيًا بـ 12 محافظة، من محافظات الجمهورية، بهدف دعم قطاع الصناعة لتحقيق تنمية صناعية بما يُسهم في زيادة نسبة الناتج المحلي، ومن ثم زيادة الصادرات، وترشيد الواردات مشيدا بجهود القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع، فضلًا عن خططها في تنفيذ المناطق والمجمعات الصناعية، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الصناعات الوطنية والعمل على توفير المزيد من فرص العمل.وتابع الهجان، جولته بمعاينة الموقع المخصص لانشاء محطة محولات كهرباء علي مساحة 250000 م2 بجهد 500 / 220 / 66 / 11ك. ف وبسعة 1500 ميجا فولت امبير والتي تتخطي تكلفتها الاستثمارية المليار جنيه والتي ستربط الشبكة الموحدة غرب النيل"جهد 500 ك.ف"بالشبكة الجديدة الجاري انشائها بشرق النيل والتي تتصل بمحطة توليد كهرباء شرق بني سويف، موضحا أنه تم الانتهاء من الأعمال التمهيدية الخاصة بالموقع،حيث تم تسويته بالكامل وأنه سوف يتم البدء في عمل سور حول الموقع بالتزامن مع الاعمال المدنية الخاصة بحفر الأساسات التي ستشهدها المحطة خلال الفترة القادمة.وتابع محافظ قنا، خلال جولة تفقدية بمدينة قنا، أعمال إحلال وتجديد 6 نافورات بالميادين والشوارع الرئيسية بمدينة قنا، موضحًا بأن أعمال الاحلال والتجديد شملت "نافورة ميدان مديرية الأمن، نافورة ميدان مسجد ناصر، نافورتي منطقة الترامسة بالمدخل الغربي للمدينة، نافورة منطقة المعنا، نافورة شارع الرياح"، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال الاحلال والتجديد بالنافورات بلغت حوالي 800 ألف جنيه.وفى نهاية الأسبوع شهد محافظ قنا ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، مراسم صلح القودة و إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى آل سلامة وآل سويسي بقرية العقب، التى أقيمت فى سرادق كبير بمدينة قوص.وأوضح الهجان، خلال كلمته أن هذا الصلح يعد حلقة في سلسلة المصالحات التي أنهتها المحافظة حيث نجت في إنهاء 89 خصومة ثأرية خلال الفترة الماضية وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن قنا ولجان المصالحات والقيادات الشعبية وهو ما يعكس تغير الثقافات لدى المواطنين والإيمان بأن الأمن والأمان والمحبة بين الناس هي السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات وهو ما بدأت تظهر ثماره بالفعل في المحافظة، حيث تم انجاز العديد من المشروعات التنموية، داعيًا كافة الأجهزة المعنية ووسائل الإعلام ودور الثقافة ومراكز الشباب ووزارة التربية والتعليم والجامعة ودور العبادة الى تناول ظاهرة الثأر بدراسات متخصصة تشمل كل أبعادها و وضع الحلول لعلاجها ونشر الوعى بين فئات المجتمع المختلفة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة.وأكد الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن إنهاء مثل تلك الخصومات يساعد على تغير الثقافات الخاطئة لدى المواطنين ويبعث لديهم الإحساس بالأمن والأمان والمحبة فيما بينهم، مقدمًا الشكر لمحافظ قنا ومدير أمن قنا على مجهوداتهم في إنهاء جميع الخصومات بالمحافظة.من جانبه أعرب اللواء مجدى القاضى، عن شكره وتقديره لأبناء العائلتين مؤكدا التزام مديرية الأمن بتنفيذ سياسة وزارة الداخلية التي تهدف إلى القضاء على عادة الثأر والخصومات خاصة في صعيد مصر، مؤكدًا حرص مديرية الأمن على التعاون مع محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية ولجان المصالحات لدعم مبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة حفاظا على دماء أبنائنا موجها الدعوة لجميع العائلات المتخاصمة بأن تحذو حذو العائلتين.وفى كلمته دعا الشيخ الإدريسي، الحاضرين وجموع الشعب المصرى إلى التحلي بتعاليم الدين الإسلامى السمحه واتباع سنة ومنهج رسولنا الكريم صلى لله عليه وسلم من أجل قبول الأخر ونبذ العنف والتعصب ومن ثم التعايش مع بعضنا البعض في سلم، داعيًا الله أن يبارك هذا الصلح وأن يهدى جميع المتخاصمين وان يعم الأمن والسلام والرخاء في كافة ربوع مصرنا الحبيبة.ومن الناحية الأمنية، فقد تمكنت حملة أمنية مكبرة قادها اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخليه للامن العام، لضبط الخارجين على القانون والأسلحة غير المرخصة على البؤر الإجرامية بقريتى حمرا دوم و أبوحزام، من ضبط 22 بندقية ما بين آلية وخرطوش، إضافة لقطع أخرى متنوعة، كما تمكنت الحملة من ضبط 3 أسلحة مضادة للطائرات فى مناطق متفرقة بقرية حمرادوم، إضافة لضبط عدد من الهاربين من أحكام قضائية.وفى جامعة جنوب الوادى واصلت معامل مكتب التنسيق بجامعة جنوب الوادى وفروعها بالاقصروالغردقة، استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم للكليات التى يرغبون الالتحاق بها.وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة خصصت 4 معامل بقاعة المؤتمرات وقاعة التطوير بمقر الجامعة بقنا تضم 80 جهاز حاسب آلى و2 معمل بفرع الجامعة بالأقصر، كل معمل تم تزويده بعدد 15 جهاز وتم تخصيص معمل بكلية التربية بالغردقة يضم 15 جهاز حاسب آلى.وأوضح الدكتور محمد عمران-مدير مركز المعلومات بالجامعة، بأن معامل التنسيق تم تزويدها بعدد كاف من الطابعات لطباعة رغبات الطلاب حتى يتسنى لهم مراجعتها ، وأن المعامل يتواجد بها مهندسي مركز المعلومات لمساعدة الطلاب لتسجيل رغباتهم بطريقة سليمة والرد على أستفساراتهم.كما تفقد الدكتور عباس منصور رئيس- جامعة جنوب الوادي، يرافقه الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب بقنا، أعمال تطوير وحدة الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة بمستشفى قنا الجامعي بتبرع من مؤسسة بنك مصر للتنمية، مشيدًا بتضافر الجهود بين إدارة مستشفيات قنا الجامعية ومؤسسات تنمية المجتمع من أجل تطوير الخدمة الصحية في مختلف التخصصات خصوصًا التخصصات التي تشهد عجز كبير، للتخفيف من معاناة أبناء إقليم جنوب الصعيد.وأضاف الدكتور أسامة حسين عبد اللاه-مدير المستشفيات الجامعية، بأنه تم الإنتهاء من أعمال توسيع وتطوير وحدة الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة بمستشفى قنا الجامعي بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه بتبرع من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورفع نسبة تشغيل الوحدة بنسبة 150% في إطار خطة مستشفيات جامعة جنوب الوادي الهادفة إلى التوسع في الخدمات الطبية المتخصصة بمجال طب الأطفال، حيث تشهد الفترة القادمة إنشاء مستشفى متكامل لصحة الطفل يضم جميع التخصصات الباطنية والجراحية.وأكد الدكتور أحمد العبد-رئيس قسم طب الأطفال بطب قنا والمستشفى الجامعي، أن أعمال تطوير وتوسعة وحدة الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة تمت على مساحة 400 متر مربع بمستشفى وسط المدينة الجامعي بمنطقة المعبر بقنا بقوة 15 حضانة جديدة، بالإضافة إلى 10 حضانات سابقة ليصبح اجمالي قوتها 25 حضانة، كما تم التوسع في الأجهزة الملحقة بالحضانات بإضافة عدد 6 أجهزة تنفس صناعي، بالإضافة إلى 4 أجهزة العاملة بالفعل بالوحدة بإجمالي 10 أجهزة تنفس صناعي بجانب 5 أجهزة سيباب وجهاز أشعة متنقل لإجراء جميع الفحوصات والكشف الطبي المطلوب لحديثي الولادة داخل نطاق المكان حفاظًا على حياة الطفل وعدم تعرضه للأتربة والميكروبات الخارجية بإجمالي 2 جهاز أشعة متنقل.