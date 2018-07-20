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محافظات

وزيرة التضامن ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض ديارنا .. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:27 م
وزيرة التضامن ومحافظ
وزيرة التضامن ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض ديارنا
أحمد عبد العزيز
افتتحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم، معرض "ديارنا" للأسر المنتجة، والذي يقام بمركز شباب سموحة ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يوميا من الساعة ١١ صباحًا حتى ١٢ من منتصف الليل ، جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد سلطان بالمعروضات والخامات الممتازة للمنتجات المتميزة التي تعرض بمثل تلك المعارض والتي من شأنها توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للشباب وتهم المواطن السكندري كما يعرض بها منتجات متنوعة تهم البيت المصري ، مشددا على القائمين على المعرض بضرورة الالتزام بالأسعار المناسبة وتعاون الجميع بما يَصْب في صالح المواطنين.

وأوضح أن إقامة هذه المعارض يأتي في إطار جهود المواطنين والمجتمع المدني والمحافظة والوزارة في تشجيع المنتج المصري وتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة وتسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر أن المعرض يقام على مساحة ٣٠٠ متر مربع ويشارك فيه ٤٠ عارضا من ٨ محافظات هي المنوفية والدقهلية والغربية والقليوبية وسوهاج والإسكندرية ودمياط والقاهرة ، ويضم المعرض منتجات متنوعة من الصدف والنحاس والسجادوالكليم والمفروشات بأنواعها والاكسسوار والعبايات الحريمي والرجالي والملابس القطنية ومكملات الديكور.
وزيرة التضامن ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض ديارنا .. صور
وزيرة التضامن ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض ديارنا .. صور
وزيرة التضامن ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض ديارنا .. صور
وزيرة التضامن ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض ديارنا .. صور
وزيرة التضامن ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض ديارنا .. صور

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