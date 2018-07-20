وصول الوفود المشاركة في ملتقى قبيلة الحويطات بشرم الشيخ..صور

وصلت قبل قليل الوفود المشاركة في الملتقى السياحي الدولي الثاني الذي تعقده قبيلة الحويطات، بمدينة شرم الشيخ، لدعم وتنشيط السياحة العربية، حيث استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أبناء الحويطات في مصر القادمين جوا كما استقبلت منطقة طابا الوفدين الاردني والسعودي المشاركين في الملتقى ، وتوجهت الوفود إلى مقر إقامتهم وانعقاد الملتقى والذي تستضيفه إحدى فنادق شرم الشيخ الكبرى .



وقال الشيخ خليل الحويطي، شيخ قبيلة الحويطات بجنوب سيناء ، إن الملتقى السياحي الدولي الثاني بشرم الشيخ جاء بعد نجاح ملتقاها الأول بمدينة الغردقة صيف عام 2017.



وأشار إلى أن الملتقى سوف يشارك فيع عدد كبير من ابناء القبيلة بعدة دول منها المملكة العربية السعودية والمملكة الإردنية الهاشمية والمملكة البحرينية، وكذلك إبناء قبيلة الحويطات من جمهورية مصر العربية.



وصرح أعضاء اللجنة الرسمية المنظمة للملتقى السياحى من أبناء قبيلة الحويطات عن أملهم فى أن يساعد هذا الملتقى فى الرواج السياحى فى شرم الشيخ، وأن تكون الوجهة السياحة الاولى للسياحة العربية.