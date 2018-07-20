ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل شخصين وإصابة ثالث في انفجار بوسط إيران

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:43 م
انفجار بمعمل صناعي
انفجار بمعمل صناعي وسط إيران
أ ش أ
لقى شخصان مصرعهما اليوم الجمعة جراء انفجار لم تحدد أسبابه بعد في معمل صناعي وسط إيران.

ونقلت قناة (سكاي نيوز بالعربية) عن مصادر صحفية إيرانية رسمية قولها إن شخصا ثالثا أصيب في الانفجار ذاته الذي أدى إلى نشوب حريق ضخم في معمل صناعي بالقرب من مدينة (خمين) الواقعة بمحافظة مركزي وسط إيران.

كما نقلت القناة عن مسئول أمني إيراني أن عناصر الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق وظلوا في المموقع لتبريد المنطقة المجاورة ومنع اندلاع أي حرائق أخرى، وأن أسباب الحادث مازالت قيد الدراسة.

ترشيحاتنا

تعرف على قيمة ضريبتك العقارية

جرينبلات يوجه رسالة إغراء لـ حماس

فابينيو: سأسعى لإقناع مبابي للانتقال إلى ليفربول

في خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف يبكي 3 مرات ويطالب رجال الأعمال بالاستثمار في الصناعات الأساسية.. ويؤكد: قضاء حوائج الناس أكثر ثوابا من تكرار الحج و سقي الماء أفضل الصدقات.. و150 ألف مئذنة تصدح بالحق

شاهد .. عضو مجلس الزمالك يودع جثمان والده بالدموع

خبير آثار يفسر علميا وتاريخيا.. وجود المياه بـ تابوت الإسكندرية

تقارير عالمية: ريال مدريد يستقر على بديل كريستيانو رونالدو

صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

التعليم تكشف سبب رسوب نسبة كبيرة من طلاب steam.. فيديو

حبس مستريحي الدقي بعد الاستيلاء على 7 ملايين جنيه من مواطنين

تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

وزير الأوقاف يبكي خلال خطبة الجمعة بمسجد سيدي حسن الأنوار..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير مميزة وجذابة لـ دنيا سمير غانم

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

الإعلامية فرح علي بفستان جريء ومميز في زفافها.. صور

صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

فيديو

متحدث الرئاسة: العلاقات المصرية السودانية تشهد نقلة نوعية كبيرة
إعلامية تنفعل على الهواء: اللي يمد إيده على مراته مش راجل
أجهزة محاكاة لتشخيص الأوعية الدموية في طب القلب الحديث.. فيديو
ماي: لا تغيير فى قوانين الحدود بين إنجلترا وأيرلندا
أنتونوف: لا أعرف مدى صحة دعوة برلمانيين روس لزيارة واشنطن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟