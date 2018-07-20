مقتل شخصين وإصابة ثالث في انفجار بوسط إيران

لقى شخصان مصرعهما اليوم الجمعة جراء انفجار لم تحدد أسبابه بعد في معمل صناعي وسط إيران.



ونقلت قناة (سكاي نيوز بالعربية) عن مصادر صحفية إيرانية رسمية قولها إن شخصا ثالثا أصيب في الانفجار ذاته الذي أدى إلى نشوب حريق ضخم في معمل صناعي بالقرب من مدينة (خمين) الواقعة بمحافظة مركزي وسط إيران.



كما نقلت القناة عن مسئول أمني إيراني أن عناصر الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق وظلوا في المموقع لتبريد المنطقة المجاورة ومنع اندلاع أي حرائق أخرى، وأن أسباب الحادث مازالت قيد الدراسة.