الإدعاء الألماني: لا نستبعد فرضية العمل الإرهابي في حادث الطعن

أكد الادعاء العام في ألمانيا، اليوم الجمعة، أنه لا يستبعد فرضية العمل الإرهابي في الهجوم بسكين على حافلة في مدينة (لوبيك) الواقعة شمال البلاد.



وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية أنه لم تؤكد السلطات الألمانية بعد الدوافع وراء ارتكاب الهجوم الذي أسفر عن إصابة 14 شخصا على الأقل.



من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة، مشيرة إلى اعتقال مشتبه به في الهجوم