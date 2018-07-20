صفعة جديدة لطارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان

رفض قضاة التحقيق في فرنسا اليوم الجمعة، طلب طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المتهم باغتصاب 3 سيدات في فرنسا، بإلغاء لائحة الاتهام الصادرة بحقه في تلك القضية.



وأكدت مصادر قريبة من الملف لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن قضاة المحكمة رفضوا ذلك الطلب المقدم من محامي رمضان والذي تم اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في 2 فبراير الماضي، حيث رفضت المحكمة إزالة تهمة "الاغتصاب" من لائحة الاتهام.



واعتقلت السلطات الفرنسية حفيد البنا في فبراير الماضي بعد شكاوي من 3 سيدات بتعرضهن للاغتصاب والاعتداء الجنسي على يد رمضان الحاصل على الجنسية السويسرية، وأكد القضاة انهم رفضوا طلب رمضان بعد ثبوت دقة الاتهامات الموجهة إليه وتكاملها، ومن المقرر أن تحدد المحكمة جلسة إصدار الحكم بحق رمضان بعد سماع الشهود والتأكد من تطابقها مع نتائج التحقيقات.