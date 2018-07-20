مدرب روسيا: مباراتنا مع مصر الأفضل في المونديال

أكد مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف اليوم الجمعة، أن أفضل مباراة خاضها المنتخب الروسي في مونديال روسيا 2018 كانت ضد منتخب مصر.



وقال تشيرتشيسوف في مقابلة مع المكتب الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إن منتخب روسيا أظهر أفضل ما عنده خلال لقائه بمنتخب مصر، مضيفًا: "في خطة اللعب كنت راضيًا عن مباراة المنتخب الروسي مع نظيره المصري أكثر من اي مباراة أخرى"، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.



وتابع: "كل اللاعبين كانوا يعلمون بوضوح ما يجب فعله للفوز الذي سمح لهم للتأهل إلى تصفيات البطولة".



وأضاف: "من الناحية العاطفية، بالطبع أفضل لقاء كان مع الإسبان. جميع المباريات الخمس للمنتخب الروسي منحتني متعة معينة وغذت أفكاري".



وكان المنتخب الروسي تغلب على المنتخب الوطني خلال فعاليات كأس العالم التي استضافته روسيا بنتيجة 3-1.