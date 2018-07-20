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أخبار البلد

شاهد .. لقاء الرئيس السيسي برموز السياسة والفكر السودانيين بالخرطوم

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:35 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته بالخرطوم بعدد من قيادات ورموز القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين السودانيين في ثاني أيام زيارة الرئيس للسودان.

وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن سعادته بزيارة السودان والالتقاء بمفكريها وقيادات العمل السياسي السوداني، مشيرًا إلى أن الزيارات المتعاقبة بين الدولتين تؤكد حرص القيادتين المصرية والسودانية على دفع العلاقات الثنائية وإجهاض أية محاولات لتعكير صفو العلاقات بينهما.

وأكد الرئيس أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة بعدم التدخل في الشئون الداخلية للآخرين وعدم التآمر على أي دولة، ومد روابط التعاون والتنمية وإرساء السلام، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي تسمو فوق أية اختلافات في وجهات النظر.
شاهد .. لقاء الرئيس السيسي برموز السياسة والفكر السودانيين بالخرطوم
شاهد .. لقاء الرئيس السيسي برموز السياسة والفكر السودانيين بالخرطوم
شاهد .. لقاء الرئيس السيسي برموز السياسة والفكر السودانيين بالخرطوم
شاهد .. لقاء الرئيس السيسي برموز السياسة والفكر السودانيين بالخرطوم
شاهد .. لقاء الرئيس السيسي برموز السياسة والفكر السودانيين بالخرطوم
شاهد .. لقاء الرئيس السيسي برموز السياسة والفكر السودانيين بالخرطوم
شاهد .. لقاء الرئيس السيسي برموز السياسة والفكر السودانيين بالخرطوم
شاهد .. لقاء الرئيس السيسي برموز السياسة والفكر السودانيين بالخرطوم
شاهد .. لقاء الرئيس السيسي برموز السياسة والفكر السودانيين بالخرطوم
شاهد .. لقاء الرئيس السيسي برموز السياسة والفكر السودانيين بالخرطوم

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شاهد .. لقاء الرئيس السيسي برموز السياسة والفكر السودانيين بالخرطوم

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