سعد الجمال: زيارة الرئيس السيسى للسودان تاريخية وخطوة مهمة

قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربيه بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان ولقاء الرئيس السودانى عمر البشير خطوة مهمة على طريق توطيد العلاقات الأخوية والأبدية التي تربط الشعبين الشقيقين فى مصر والسودان.



جاء ذلك فى تصريحات له اليوم الجمعة، مؤكدا أن الزيارة تأتى أيضا فى إطار تعزيز أطر التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها والاتفاق على الآليات اللازمة لسرعة تنفيذها، كما صرح الرئيسان بأن روابط التاريخ والجغرافيا واللغة والثقافية ونهر النيل التى جمعت الشعبين منذ فجر التاريخ تزداد قوة ومتانة بمرور الزمن بل وتمتد إلى روابط القربى والمصاهرة كما وأن الجوار الذى يجمع البلدين يجعل من الأمن القومى السودانى جزء لا يتجزأ من الأمن المصرى وكلاهما حجر زاوية فى الأمن القومى العربى.



ولفت إلى إن المشروعات التنموية الضخمة سواء ما بدأتها أو ما هو على وشك التنفيذ فى مجالات النقل والسكك الحديد والكهرباء والزراعة والتجارة هى أساس قوى ينبغى تدعيمه والبناء عليه نحو إرساء قواعد تكامل اقتصادى قوى يعود بالخير والنماء على شعبى وادى النيل.



وتابع أن التوجه المصرى القوى نحو افريقيا إنما يبدأ من السودان وفى هذا الإطار فقد وجه الرئيس السيسى من الخرطوم رسائل قوية لدعم السلام والمصالحة فى جنوب السودان بين الأطراف جميعها وأخرى إلى إريتريا وأثيوبيا لدعم وتأييد خطوات السلام وإنهاء القطيعة بينهما التى امتدت عشرين عاما وإعادة فتح سفارتيهما بالتبادل وأكد على أن وحدة الصف بين الشعوب الأفريقية هى مفتاح السلام والتنمية فى القارة كما أكد على أن مصر لا تتدخل ابدا فى الشئون الداخلية لأى دولة ولا يمكن أن تتامر عليها.



واختتم تصريحاته بإن هذه الزيارة التاربخية من الرئيس السيسى إلى الخرطوم إنما تمثل إعادة صياغة للعلاقات المصرية السودانية.