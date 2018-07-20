ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

سعد الجمال: زيارة الرئيس السيسى للسودان تاريخية وخطوة مهمة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:42 م
السيسي والبشير
السيسي والبشير
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربيه بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان ولقاء الرئيس السودانى عمر البشير خطوة مهمة على طريق توطيد العلاقات الأخوية والأبدية التي تربط الشعبين الشقيقين فى مصر والسودان.

جاء ذلك فى تصريحات له اليوم الجمعة، مؤكدا أن الزيارة تأتى أيضا فى إطار تعزيز أطر التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها والاتفاق على الآليات اللازمة لسرعة تنفيذها، كما صرح الرئيسان بأن روابط التاريخ والجغرافيا واللغة والثقافية ونهر النيل التى جمعت الشعبين منذ فجر التاريخ تزداد قوة ومتانة بمرور الزمن بل وتمتد إلى روابط القربى والمصاهرة كما وأن الجوار الذى يجمع البلدين يجعل من الأمن القومى السودانى جزء لا يتجزأ من الأمن المصرى وكلاهما حجر زاوية فى الأمن القومى العربى.

ولفت إلى إن المشروعات التنموية الضخمة سواء ما بدأتها أو ما هو على وشك التنفيذ فى مجالات النقل والسكك الحديد والكهرباء والزراعة والتجارة هى أساس قوى ينبغى تدعيمه والبناء عليه نحو إرساء قواعد تكامل اقتصادى قوى يعود بالخير والنماء على شعبى وادى النيل.

وتابع أن التوجه المصرى القوى نحو افريقيا إنما يبدأ من السودان وفى هذا الإطار فقد وجه الرئيس السيسى من الخرطوم رسائل قوية لدعم السلام والمصالحة فى جنوب السودان بين الأطراف جميعها وأخرى إلى إريتريا وأثيوبيا لدعم وتأييد خطوات السلام وإنهاء القطيعة بينهما التى امتدت عشرين عاما وإعادة فتح سفارتيهما بالتبادل وأكد على أن وحدة الصف بين الشعوب الأفريقية هى مفتاح السلام والتنمية فى القارة كما أكد على أن مصر لا تتدخل ابدا فى الشئون الداخلية لأى دولة ولا يمكن أن تتامر عليها.

واختتم تصريحاته بإن هذه الزيارة التاربخية من الرئيس السيسى إلى الخرطوم إنما تمثل إعادة صياغة للعلاقات المصرية السودانية.

ترشيحاتنا

محمد صلاح ينشر صورة من جزر المالديف بعد عودته لليفربول

الحكومة تنفي رصف شارع المعز بالأسفلت وتشويه معالمه

ضبط شخصين استوليا على 7 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

شاهد .. لقاء الرئيس السيسي برموز السياسة والفكر السودانيين بالخرطوم

إيكونوميست: الجنيه المصري أكثر العملات تداولا بأقل من قيمتها

مي سليم توجه رسالة حب لجمهورها لدعمها عقب الطلاق من وليد فواز

تعرف على قيمة ضريبتك العقارية

وزير الأوقاف يبكي خلال خطبة الجمعة بمسجد سيدي حسن الأنوار..فيديو

تعرف على المشاركين فى جنازة سيف العمارى عضو الزمالك السابق.. فيديو وصور

إعلامية تنفعل على الهواء: اللي يمد إيده على مراته مش راجل

الحكومة تنفي بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة

جرينبلات يوجه رسالة إغراء لـ حماس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير مميزة وجذابة لـ دنيا سمير غانم

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

الإعلامية فرح علي بفستان جريء ومميز في زفافها.. صور

صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

فيديو

متحدث الرئاسة: العلاقات المصرية السودانية تشهد نقلة نوعية كبيرة
إعلامية تنفعل على الهواء: اللي يمد إيده على مراته مش راجل
أجهزة محاكاة لتشخيص الأوعية الدموية في طب القلب الحديث.. فيديو
ماي: لا تغيير فى قوانين الحدود بين إنجلترا وأيرلندا
أنتونوف: لا أعرف مدى صحة دعوة برلمانيين روس لزيارة واشنطن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟