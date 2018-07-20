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رياضة

الإسماعيلى يشيد بحفاوة الاستقبال في عمان

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:53 م
صدى البلد
نور عادل
أشادت بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى بحفاوة الاستقبال من قبل منظمى دورة صلالة الدولية فور وصولها سلطنة عمان.

كانت البعثة وصلت فجر الجمعة لعمان بعد رحلة شاقة استغرقت 12 ساعة، استعدادا لخوض غمار البطولة الودية.

ويستهل الفريق مشواره بملاقاة الصفاقسى التونسى بعد غدا الأحد، فى تمام السادسة مساء باستاد مجمع السعادة الرياضى.

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