قصف جوي ومدفعي على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، استهداف عدد من المواقع التي وصفها بالإرهابية في قطاع غزة، باستخدام الطائرات والدبابات.



وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": في أعقاب تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار خلال أعمال الشغب العنيفة جنوب قطاع غزة أغار جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قطاع غزة مستخدما الطائرات والدبابات".



وذكرت وسائل إعلامية أن الجدار الفاصل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي شهد حالة من التصعيد من قبل قوات الاحتلال، أدت إلى استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين.



​وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم استشهاد 3 مواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية لشرق خان يونس بقطاع غزة.