ربيع الغفير: الأزهر جمع مختلف العقائد والأفكار على مائدة السلام

أشاد الدكتور ربيع الغفير، منسق عام فروع بيت العائلة المصري، خلال خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، بـ«المبادرة الطيبة والمباركة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمشاركته ووفد الأزهر في منتدى شباب صناع السلام في العاصمة البريطانية لندن، حيث التقى شباب الغرب والشرق، لتجتمع الطوائف والعقائد والأفكار المختلفة على موائد السلام.



وأوضح «الغفير» خلال خطبة الجمعة، أن مثل هذه المبادرات تؤكد أن الشرائع السماوية جاءت ليكون الناس متحابين، لا يبغي بعضهم على بعض، مصداقًا لقوله تعالى: «لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (سورة الممتحنة: 8).



وتطرق العالم الأزهري في خطبته إلى «فضل الحج وكيف نستعد له»، حيث أوضح أن الحج دعوة للحب والتطهير والمغفرة والاغتسال من الذنوب، وأنه لا بد من الاستعداد لهذه الدعوة، فالحاج يذهب لأكرم الأكرمين لتكتب له شهادة ميلاد جديدة، لذا لا بد أن يتزود بزاد التقوى، وأن يطهر قلبه من الرياء، ويراجع نفسه، ويقضي دينه، ويتحقق من ماله من أين اكتسبه؟".



وأكد خطيب الأزهر أن الحج المبرور هو "النية الصادقة، والطعمة الحلال، والديون المقضية، موضحًا أنه لا بد من رد مظالم الناس، ورد الحقوق المادية والمعنوية إلى أصحابها، فديون العباد مقدمة في السداد على ديون الله، فالله طيب لا يقبل إلا الطيب".





