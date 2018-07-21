البحوث الإسلامية: أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على أن شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة من أشهر الحج، واختلفوا هل أشهر الحج تقتصر على هذه، أو تشمل سائر شهر ذي الحجة؟.



وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر موقع التواصل الاجتماعي، في إجابته عن سؤال: « ما مواقيت الحج الزمانية؟»، أنه ذهب الإمام مالك إلى أن شهر ذي الحجة كله من مواقيت الحج، واستدل بقوله تعالى "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ"، حيث وصف الله تعالى مواقيت الحج بأنها أشهر، وأقل الجمع ثلاثة فتكون الثلاثة أشهر مرادة.



وتابعت: وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، مشيرة إلى أن الراجح: ما ذهب إليه المالكية من أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة لما يلي: أولًا أن هذا القول موافق لظاهر النص، وقول الجمهور يفتقر إلى تأويل، ومن المقرر أن ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل.



وأضافت أن ما روي عن ابن عمر في تفسير قوله تعالى: «الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»، قَالَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرُ من ذي الحجة" معارض بمثله، فقد روي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: «الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»، هي: «شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الحجة».