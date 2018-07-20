حملات لرش وتطهير الترع والمصارف المكشوفة بالقليوبية

شنت الأجهزة المعنية بالقليوبية بالتنسيق مع مجالس المدن ومديرية الرى والأجهزة المعنية بالمحافظة حملات لرش وتطهير الترع والمصارف المكشوفة وإزالة الحشائش والبوص من على جانبيها.



وقال اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، إن "هذا الإجراء يأتى فى إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحشرات الزاحفة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة"، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الرى بسرعة تطهير الترع وإزالة المخالفات الناتجة عن التطهير وعدم القائها على جانبيها وتراكمها لمواجهة التلوث والثعابين والحشرات.



وكان أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية قد أعلن عن توافر أمصال العقرب والثعبان والتيتانوس بجميع مستشفيات المحافظة العامة والمركزية والنوعية،إلى جانب وجود رصيد احتياطي كافٍ في مخازن المديرية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص مديرية الصحة على سلامة المواطنين بخاصة في هذه الآونة من الجو شديد الحرارة وهو موسم ظهور العقارب والثعابين خاصة في الأراضي الزراعية.، منوها بأنه وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية وتوفير الأطباء المدربين وأطقم التمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.