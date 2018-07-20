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رياضة

لاعبو المنتخب الإنجيلزي يتسببون في أزمة لمانشستر سيتي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:33 م
صدى البلد
نور عادل
قال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، إن لاعبي الفريق الذين شاركوا مع بلادهم في كأس العالم ربما يغيبون عن مواجهة تشيلسي في درع المجتمع وافتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضد آرسنال بسبب العطلة التي حصلوا عليها.

وشارك 16 لاعبًا من بطل إنجلترا في كأس العالم في روسيا من بينهم الإنجليزيان جون ستونز ورحيم سترلينغ والإسباني ديفيد سيلفا والبرازيليان إيدرسون وجابرييل جيسوس.

وبعد انتهاء البطولة الأحد الماضي، لم ينضم أغلب اللاعبين إلى تدريبات الفريق وأشار جوارديولا إلى أنه لن يتعجل عودتهم.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين: "هكذا يبدو الأمر، تحدثنا عن أنهم يجب أن يكونوا مستعدين عند عودتهم، لو كانوا مرهقين أو غير مستعدين للمشاركة في درع المجتمع وافتتاح الدوري ضد آرسنال فيجب عليهم الاستمرار في العطلة، لا يمكن نسيان مع فعلوه لكننا سنبدأ مرة أخرى، سننتظرهم سواء كانوا جاهزين لمساعدتنا أم لا، لو لم يكونوا جاهزين ذهنيًا وبدنيًا فلن يلعبوا".

وتحدث جوارديولا عن خيبة الأمل بعد الفشل في ضم جورجينيو بعدما انتقل اللاعب الإيطالي إلى تشيلسي بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وقال: "شعرت بخيبة أمل بسبب الفشل في ضمه، حاولنا لكن اللاعبين يذهبون إلى حيث يريدون، ربما كان خطأ لو جاء إلى هنا وربما أراد الذهاب إلى تشيلسي مع المدرب الجديد ماوريتسيو ساري، لو كان أراد الانضمام إلينا فهذا رائع لكن لو أراد الانضمام إلى تشيلسي فنتمنى له التوفيق".

وأضاف: "نصحيتي دائمًا لكل لاعب أن يذهب إلى المكان الذي يريده".

ويلعب سيتي ضد تشيلسي بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في 5 أغسطس في مباراة درع المجتمع ثم يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الدوري بعد ذلك بأسبوع عندما يحل ضيفًا على آرسنال.

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