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ديني

13 كلمة أوصى رسول الله بالدعاء بها عند المصائب

السبت 21/يوليه/2018 - 07:00 ص
الدعاء عند المصائب
الدعاء عند المصائب
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم أوصى بالدعاء بثلاثة عشر كلمة عند المصائب، تجعل الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء عن العبد، ويعوضه عما أصابه.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد في صحيح مسلم، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا».

وأضاف أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – أوصانا أيضًا بعد الإكثار من الهم، مستدلًا بما ورد في الآداب للبيهقي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ مَهْمُومًا، فَقَالَ: «لَا تُكْثِرْ هَمَّكَ، مَا يُقَدَّرْ يَكُنْ، وَمَا تُرْزَقْ يَأْتِكَ».

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