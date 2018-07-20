فاطمة ناصر تنتهي من تصوير فيلم المتشابهون

وتلعب فاطمة فى الفيلم دور امرأة يتوفى زوجها وتضطر إلى بيع بيتها لتستطيع العيش، ويحاول بعض رجال القرية مساعدتها طمعا فيها.



الفيلم هو التعاون الثاني بين فاطمة وحبيب بعد فيلم"أمواج متلاطمة".



على صعيد آخر شاركت فاطمة في عرض فيلمها "مصطفى زاد "مؤخرا في قسم بانوراما بمهرجان منارات التونسي والذي إنتهى منذ عدة أيام.



انتهت الفنانة التونسية فاطمة ناصر من تصوير الفيلم التونسي الجديد "المتشابهون" للمخرج حبيب مستيري، والذي تدور أحداثه حول رحلة حب مستحيل بين شخصيات حكم عليها بالفشل تحاول أن تعطي معنى لذاتها الإنسانية، في فترة أواخر الخمسينات، ويعكس الفيلم الحالة السياسية والاقتصادية للدولة في تلك الفترة.