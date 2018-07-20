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ديني

وزير الأوقاف يحذر من الكتائب الإلكترونية للجماعات الإرهابية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:28 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، في تكريم الفائزين بمسابقة وقف المستشار محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، والتي تنظمها هيئة قضايا الدولة، وذلك بمشاركة كلٍّا من المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، ناظر وقف الفنجري ، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ، والدكتور طه أبو كريشة نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء ، المستشار سعيد عبد الوهاب الزهوي ـ مقرر اللجنة العليا للجائزة.

وفي كلمته أشاد وزير الأوقاف بمجهودات المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، ناظر وقف الفنجري ، مثمنًا الدور الوطني لمستشاري هيئة قضايا الدولة في خدمة قضايا الأوقاف.

وأشار إلى أن موضوعات المسابقة تم اختيارها بدقة، فهي تسهم في إثراء الحركة الثقافية في عقل ووجدان الأمة والشباب، مؤكدًا أن أكبر التحديات المعاصرة التي تواجهنا هي ما يحاك لدولنا من محاولات تشويه الرموز الوطنية، وإثارة القلاقل ونشر الشائعات، محذرًا من الكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية العميلة التي تعمل على تشويه كل ما هو وطني ، مؤكدًا أن كل ما يأخذ بيد الإنسان إلى ما فيه استقرار الفرد والمجتمع وأمنه وأمانه هو من صميم الدين ، وأن الوطنية لا تنفك عن التدين الصحيح ، وكل ما يؤدي إلى الهدم والتخريب هو خيانة للدين والوطن.

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