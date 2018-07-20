فرار أسر بسبب معارك بين طالبان وداعش شمال أفغانستان

قال مسؤولون اليوم الجمعة إن معارك بين مقاتلي طالبان وتنظيم داعش الارهابي في منطقة نائية بإقليم جوزجان في شمال أفغانستان تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وتشريد الآلاف‭‭ ‬‬خلال الأيام القليلة الماضية.



ويدور قتال بين متشددي طالبان ومتشددي تنظيم داعش في عدة أقاليم في الشمال.



ويوم الثلاثاء هاجم مسلحو داعش بيت أحد قادة طالبان في إقليم ساريبول وقتلوا 15 شخصا على الأقل أثناء الصلاة.



وقال محمد رضا غفوري المتحدث باسم مكتب حاكم إقليم جوزجان إن القتال بين الجماعتين يدور منذ أكثر من أسبوع في منطقتي دارزاب وقوش طيبة في جنوب الإقليم.



وأضاف "هناك خسائر جسيمة في الأرواح، قتلى ومصابون، يقترب إجماليها من 300 وما زال القتال مستمرا".



وقال سكان إنهم اضطروا للفرار من مناطقهم وتركوا الجثث في العراء مع احتدام القتال.



وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أنباء القتال في دارزاب مشددا على أن طالبان ستطرد مقاتلي داعش من المنطقة قريبا.



وقال غفوري إن قوات طالبان من ساريبول وفارياب تشارك في القتال في جوزجان وإن مئات الأسر اضطرت لترك ديارها والانتقال إلى شبرغان عاصمة الإقليم.