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بكري: حملات مسمومة تجاه قانون حصانة كبار ضباط الجيش.. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:44 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
هاني حسين
قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن هناك حملات مسمومة تجاه قانون حصانة كبار ضباط القوات المسلحة من المتآمرين.

وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد"، أن القانون ينص على معاملة كبار قادة وضباط الجيش بنفس المعاملة المقررة للوزير إذا شغل منصب الوزير أو منصبا أعلى، ويتمتع بمزايا وحقوق الوزراء في الحكومة الحالية.

وتابع: "وفقا لنص القانون لا يجوز مباشرة إجراء أي تحقيق قضائي بحقهم عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ ممارسة مجلس النواب لمهامه".

واستطرد:" قادة الجيش استجابوا لنداء الشعب وتصدوا للعنف والإرهاب وحموا الدولة من السقوط وعملوا على إعادة الاستقرار للبلاد".

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