بكري: حملات مسمومة تجاه قانون حصانة كبار ضباط الجيش.. فيديو

قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن هناك حملات مسمومة تجاه قانون حصانة كبار ضباط القوات المسلحة من المتآمرين.



وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد"، أن القانون ينص على معاملة كبار قادة وضباط الجيش بنفس المعاملة المقررة للوزير إذا شغل منصب الوزير أو منصبا أعلى، ويتمتع بمزايا وحقوق الوزراء في الحكومة الحالية.



وتابع: "وفقا لنص القانون لا يجوز مباشرة إجراء أي تحقيق قضائي بحقهم عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ ممارسة مجلس النواب لمهامه".



واستطرد:" قادة الجيش استجابوا لنداء الشعب وتصدوا للعنف والإرهاب وحموا الدولة من السقوط وعملوا على إعادة الاستقرار للبلاد".