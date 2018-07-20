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حوادث

انتحار مريض نفسي من أعلى نفق الثلاثيني بالإسماعيلية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:43 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
انجي هيبة
لقي مريض نفسي مصرعه بعدما ألقى بنفسه من أعلى نفق الثلاثيني بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مساعد الوزير مدير الامن، إخطارًا من نائب مأمور قسم اول، بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط أحد الأشخاص من أعلى نفق الثلاثينى مخرج شارع فاروق، دائرة القسم.

بالفحص والمعاينة تبين أنه "مرسى.م.م"، بالمعاش مقيم المحطة الجديدة ــ دائرة القسم ــ بالصعود أعلى سلم المشاه والقى بنفسه داخل نفق الثلاثينى بمخرج شارع فاروق، وتوفي في الحال.

بسؤال نجله عامل ومقيم ذات العنوان قرر بأن والده يعاني من مرض نفسي، وصرع، ولم يتهم أويشتبه في أحد بالتسبب في ذلك.

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