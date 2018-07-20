ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

4 أمور تحدث لك عند ترديد دعاء بسم الله توكلت على الله

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:32 م
الدعاء
الدعاء
أمل فوزي
قال الشيخ حسين آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، إن من حقق التقوى وصدق في التوكل على المولى فقد تحصل على أعظم المطالب وأجل المآرب.

وأوضح آل الشيخ في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، أن من فوض أموره إلى ربه وتوكل على خالقه موحدًا له منيبًا أواهًا تائبًا ممتثلًا طائعًا جعل له من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا ورزقه من حيث لا يحتسب.

واستشهد بقوله تعالى عن العبد الصالح : «وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ۖ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45)» من سورة غافر، وقوله صلى الله عليه وسلم : «من قال إذا خرج من بيته :بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووفيت، وتنحى عنه الشيطان».

ترشيحاتنا

ضبط شخصين استوليا على 7 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

إعلامية تنفعل على الهواء: اللي يمد إيده على مراته مش راجل

بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سعد الدين إبراهيم.. فيديو

عداء شديد بين نتنياهو ووزيرة العدل الإسرائيلية..والسبب صادم

الاسماعيلي يضم الأكبر والأصغر سنا بدورة صلالة

سموحة في أزمة مع اتحاد الكرة بسبب نيمار الزمالك

محمد صلاح ينشر صورة من جزر المالديف بعد عودته لليفربول

تعرف على قيمة ضريبتك العقارية

مدرب روسيا: مباراتنا مع مصر الأفضل في المونديال

حبس مستريحي الدقي بعد الاستيلاء على 7 ملايين جنيه من مواطنين

صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

الأهلي يشكر وزير الداخلية على السماح لمشجع مسجون بحضور جنازة والده

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير مميزة وجذابة لـ دنيا سمير غانم

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

الإعلامية فرح علي بفستان جريء ومميز في زفافها.. صور

صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

فيديو

مصطفى بكري: حملات تستهدف تشويه نجاحات محمد صلاح.. فيديو
بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سعد الدين إبراهيم.. فيديو
العامة للآثار: لعنة الفراعنة بتابوت الإسكندرية خرافات
بكري: حملات مسمومة تجاه قانون حصانة كبار ضباط الجيش.. فيديو
شاهد.. روما يواصل الاستعداد للموسم الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟