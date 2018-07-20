4 أمور تحدث لك عند ترديد دعاء بسم الله توكلت على الله

قال الشيخ حسين آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، إن من حقق التقوى وصدق في التوكل على المولى فقد تحصل على أعظم المطالب وأجل المآرب.



وأوضح آل الشيخ في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، أن من فوض أموره إلى ربه وتوكل على خالقه موحدًا له منيبًا أواهًا تائبًا ممتثلًا طائعًا جعل له من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا ورزقه من حيث لا يحتسب.



واستشهد بقوله تعالى عن العبد الصالح : «وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ۖ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45)» من سورة غافر، وقوله صلى الله عليه وسلم : «من قال إذا خرج من بيته :بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووفيت، وتنحى عنه الشيطان».