شاهد... فيديو جديد يظهر وحشية أبرز مساعدي ماكرون

[NOUVELLE VIDÉO] Une séquence surréaliste de 8 minutes où #AlexandreBenalla donne un violent coup de pied dans le ventre de la victime et dirige son interpellation. À voir en entier sur Mediapart ▶️ https://t.co/JtzSTdEjvN #Benalla pic.twitter.com/Vl1gQrPln6 — Mediapart (@Mediapart) July 20, 2018

أوقفت النيابة العامة في فرنسا اليوم الجمعة، ألكسندر بينالا مساعد مدير مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك لقيامه بأعمال عنف وانتحال وظيفة، وذلك حسبما أظهر شريط فيديو يبين بينالا وهو يضرب متظاهرا في يوم عيد العمال منتحلا صفة رجل أمن، كما أعلن الإليزيه بدء إجراءات إقالة بينالا من منصبه.ونشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي، مقطع فيديو جديد يظهر وحشية المسؤول البارز بالإليزيه والمقرب من الرئيس الفرنسي وهو يسحل شابا ويعتدي عليه بوحشية متعمدا خنقه وركله في أجزاء من جسمه وبطنه قبل أن يقوم باعتقاله.وبينالا صاحب الـ26 عاما يشغل منصب مساعد مدير مكتب الرئيس الفرنسي، وكان بينالا مكلفا بتأمين وحراسة ماكرون أثناء حملة الانتخابات الرئاسية، واعتقل من قبل في 2016 بسبب أعمال العنف والاعتداء على سيدة يرجح أنها من عائلته لكنه أطلق سراحه بعدها بأيام، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، أنه سيتم الاستماع لبينالا في مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل على خلفية مقاطع الفيديو التي انتشرت للمسؤول الفرنسي وهو يعتدي على المواطنين منتحلا شخصية شرطي.