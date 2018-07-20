القس أندريه زكي يفتتح الكنيسة الإنجيلية بمدينة دسوق

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الجمعة، في افتتاح كنيسة بدسوق في كفر الشيخ.



وذكر بيان أصدرته الكنيسة الإنجيلية أن الدكتور أندريه زكي شارك في تنصيب القس حاتم فكري راعيًا للكنيسة، بحضور القيادات السياسية والشعبية والأمنية بالمحافظة، وعدد من القيادات الدينية والبرلمانيين، وقيادات سنودس النيل الإنجيلي، ومجمع الدلتا.