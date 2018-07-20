ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

القس أندريه زكي يفتتح الكنيسة الإنجيلية بمدينة دسوق

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:41 م
القس أندريه زكي يفتتح
القس أندريه زكي يفتتح الكنيسة الإنجيلية بمدينة دسوق
أ ش أ
شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الجمعة، في افتتاح كنيسة بدسوق في كفر الشيخ.

وذكر بيان أصدرته الكنيسة الإنجيلية أن الدكتور أندريه زكي شارك في تنصيب القس حاتم فكري راعيًا للكنيسة، بحضور القيادات السياسية والشعبية والأمنية بالمحافظة، وعدد من القيادات الدينية والبرلمانيين، وقيادات سنودس النيل الإنجيلي، ومجمع الدلتا.

ترشيحاتنا

ظهور إنفلونزا الطيور في الرياض.. صور

تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

ترامب يفكر فى التخلص من رئيس المخابرات الأمريكية بسبب بوتين

محمد صلاح يعود إلى تدريبات ليفربول بعد إجازة المالديف

بورصة الدواجن.. استقرار الأسعار والفراخ البيضاء بـ 24 جنيها

صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

عمر جابر: كلام الناس أشبه بالتراب

تعرف على قيمة ضريبتك العقارية

ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة أفريقيا قبل لقاء بتسوانا

شاهد .. لقاء الرئيس السيسي برموز السياسة والفكر السودانيين بالخرطوم

الإعلامية فرح علي بفستان جريء ومميز في زفافها.. صور

سموحة في أزمة مع اتحاد الكرة بسبب نيمار الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير مميزة وجذابة لـ دنيا سمير غانم

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

الإعلامية فرح علي بفستان جريء ومميز في زفافها.. صور

صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

فيديو

مصطفى بكري: حملات تستهدف تشويه نجاحات محمد صلاح.. فيديو
بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سعد الدين إبراهيم.. فيديو
العامة للآثار: لعنة الفراعنة بتابوت الإسكندرية خرافات
بكري: حملات مسمومة تجاه قانون حصانة كبار ضباط الجيش.. فيديو
شاهد.. روما يواصل الاستعداد للموسم الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟