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أخبار العالم

لأول مرة.. ترامب يفقد أعصابه ويهدد بوتين علنًا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:38 م
فلاديمير بوتين ودونالد
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب
محمد عثمان
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يمكن أن يكون أعتى أعداء بوتين في حالة لم يستطع تحسين علاقته معه.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "سي.بي.إس" الأمريكية: "لقد تعاملت مع روسيا بصرامة أكثر من أي رئيس أمريكي آخر على مدى سنوات طويلة وربما أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "تذكروا العقوبات التي فرضتها على روسيا، والدبلوماسيين الروس الذين قمت بطردهم، تذكروا كل شيء فعلته لم يفعله أحد من قبل".

ووصف ترامب خلال المقابلة سلفه، باراك أوباما بأنه "كبش فدء لروسيا".

وتابع: "تحسين العلاقات مع بوتين وروسيا سيكون شيئًا إيجابيًا، ولكن إذا لم ينجح ذلك، فسأكون أعتى أعداء بوتين".

جدير بالذكر أن هذه التصريحات الصريحة بتهديد بوتين تعد الأولى من نوعها، خاصة عقب لقاء الزعيمين في العاصمة الفنلندية هلسنكي التي تبعها انتقادات حادة لترامب في الولايات المتحدة بسبب التصريحات التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي عقب القمة.

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