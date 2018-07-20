شبكة أمريكية: فندق مصري ضمن الأفضل عالميا

قالت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية إن فندق مينا هاوس في مصر والتابع لشركة ماريوت العالمية يعتبر أحد أفضل وأفخم الفنادق في العالم.



وأضافت الشبكة في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن الفندق الواقع بالقرب من أهرامات الجيزة هو أحد 9 فنادق عالمية هي الأفضل على الإطلاق من حيث أسعار الخدمات التي تقدمها، وذلك قياسًا بمستوى تلك الخدمات.



وتابعت الشبكة أن مينا هاوس يعتبر بمثابة مكان تاريخي وإرث حضاري، وأنه لطالما كان معقلًا للملوك والأباطرة والرؤساء والساسة منذ افتتاحه عام 1869.

