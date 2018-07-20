شاهد.. روما يواصل الاستعداد للموسم الجديد

واصل فريق روما الإيطالي استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الإيطالي إيزيبيو ​دي فرانشيسكو​.ونشرت الحساب الرسمي لنادي روما فيديو للاعبين، اليوم الجمعة، وهم يستعدون لبداية المران.تجدر الإشارة إلى أن الإصابات في الفترة الأخيرة ضربت معسكر روما الإيطالي، حيث إن أليساندرو فلورينزي لاعب وسط الفريق أصيب خلال تدخل مشترك مع دييجو بيروتي ليخرج الأخير من الملعب دون استكمال التمرين، بالإضافة إلى أن لورينزو بيليجريني تعرض أيضًا للإصابة في الساق اليمنى خلال التدريبات وغادر الملعب مباشرة ولم يتبين حتى الآن موقفه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة .