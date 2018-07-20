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بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سعد الدين إبراهيم.. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:53 م
سعد الدين إبراهيم
سعد الدين إبراهيم
هاني حسين
شن مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، هجوما على سعد الدين إبراهيم، الذي استقبل السفير الإسرائيلي في منزله، قائلا:" ده خائن ..وخسارة فيه الجنسية المصرية، لأن السفير الإسرائيلي طلب منه تخفيف حدة الهجوم على إسرائيل في الإعلام المصري وتبني قضية مد خط سكة حديد من مصر لإسرائيل".

وأضاف " بكري" في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، منفعلا:" مين سعد الدين إبراهيم.. وإزاي ساكتين عليه ده خائن، وأنا بقدم بلاغ للنائب العام ضده".

وتابع: "لابد من تواجد موقف عربي موحد تجاه المخططات التي تحاك إلى المنطقة العربية، وهناك مخطط إسرائيلي أمريكي لن يتوقف ومستمر في دعم المؤامرات والمخططات".

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