بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سعد الدين إبراهيم.. فيديو

شن مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، هجوما على سعد الدين إبراهيم، الذي استقبل السفير الإسرائيلي في منزله، قائلا:" ده خائن ..وخسارة فيه الجنسية المصرية، لأن السفير الإسرائيلي طلب منه تخفيف حدة الهجوم على إسرائيل في الإعلام المصري وتبني قضية مد خط سكة حديد من مصر لإسرائيل".



وأضاف " بكري" في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، منفعلا:" مين سعد الدين إبراهيم.. وإزاي ساكتين عليه ده خائن، وأنا بقدم بلاغ للنائب العام ضده".



وتابع: "لابد من تواجد موقف عربي موحد تجاه المخططات التي تحاك إلى المنطقة العربية، وهناك مخطط إسرائيلي أمريكي لن يتوقف ومستمر في دعم المؤامرات والمخططات".