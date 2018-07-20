أحمد الشيخ يقضي إجازته الصيفية مع صديقه

نشر احمد الشيخ لاعب النادى الاهلي صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستجرام خلال قضاء اجازته الصيفيه برفقة صديق له.



وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات من محبي ومتابعي الشيخ، ونالت العديد من التعليقات الايجابية التي أشادت به وبأدائه.



وتلقى النادي الأهلي مؤخرا عرضا من نادي أهلي طرابلس الليبي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لضم أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 300 ألف دولار للنادي واللاعب.