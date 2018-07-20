استوحي إطلالاتك في المصيف من الفنانات

تحتاج كل فتاة للظهور بإطلالة انيقة متجددة في فصل الصيف وبالأخص في المصايف وعلى الشاطئ، وهو ما يجعلنا نصاب بالحيرة في بعض الاوقات او حتى الظهور بإطلالات غير موفقة ومرضية لكي.



ولكن في هذا التقرير سوف نرصد لكي أبرز إطلالات النجمات من حيث الشعر والمكياج وطريقة ارتداء الملابس المناسبة لهذه الاجواء، وذلك لكي تظهري بمظهر جذاب على الشاطئ، إطلالة موفقة و مرضية لكي.



1- الملابس:

ويمكن أن تستوحي إطلالتك من العديد من الفنانات حيث ان كانت أبرزهم الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة التونسية درة، والفنانة منة فضالي، وظهرت كل منهم بإطلالة موفقة على الشاطئ بملابس تتناسب مع الأجواء الصيفية.



ويمكن ان تختاري ارتداء الفساتين الحرير باللون الأسود أو اللون الاحمر الناي، وذيل طويل، لكي تعطيكي إطلالة ملائكية على البحر، وتشعرك بأنك متألقة، وحيوية، حيث تتناسب هذه الإطلالات خلال فترة الغروب، والليل، والنزهات الليلية في المصايف.



وارتداء الهوت شورت الجينز او القماش اللامع خلال فترة النهار، يمكن ان تعطيكي ايضا إطلالة جميلة وانيقة، ويمكن ارتداء الفساتين القماش الجميلة والمميزة خلال فترة الظهيرة، قهي تعطيكي إطلالة مميزة جدا بالاتخص عند التقاط الصور.



وإذا كنتي محجبة فيمكن ان تختاري ارتداء البلوزات الشيفون، والتي سوف تعطيكي غطلالة انيقة وجذابة للغاية، بالإضافة إلى أنها تتناسب مع الحجاب بشكل كبير.



2- المكياج:

فلا يستحب على الشاطي ان تضعي الكثير من مساحيق التجميل، ويمكن ان تختاري بدلا من ذلك بعض اللمسات البسيطة لكي تظهري بمظهر أنيق وجذاب خلال فترة الظهيرة في المصايف، ولكن قد تحتاجين لوضع بعض المساحيق التجميلة خلال فترة الليل لكي تظهري بمظهر أنيق وجذاب، وبالأخص مع التقاط الصور في هذا الوقت.



3- الشعر:

ويمكن أن تتألقي بشكل جذاب خلال النهار كما فعلت الفنانة غادة عبد الرازق بربط شعرها على شكل كحكة، وهو ما اعطها إطلالة انيقة وجذابة للغاية، ويمكن ان تختاري ترك شعرك بشكل انسيابي كما فعلت الفنانة التونسية درة والفنانة منة فضالي، وفي كلتا الحالتين ظهرا بشكل انيق ومميز.



4- النظارات الشمسية:

ويمكن ارتداء النظارات الشمسية الشفافة او الميرور ان يعطيكي إطلالة أنيقة ومميزة للغاية خلال النهار، وأن تبرز من جمال وجهك، وتكمل من إطلالتك لذا عليك ألا تغفلي عن ارتدائها.



وإليكم صور لابرز ازياء الفنانات على الشاطي، استوحي منها ما يناسبك.