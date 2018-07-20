الهيئة العامة للآثار: 2018 سيكون عام الاكتشافات والافتتاحات

قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للهيئة العامة للآثار، إن عام 2018 سيكون عام الاكتشافات والافتتاحات الأثرية عن طريق بعثات مصرية، مشددا على أن المكتشف من الآثار المصرية حتى الآن لا يتخطى 40% من كنوز الوطن الموجودة تحت الأرض.



وأضاف وزيرى خلال حواره فى برنامج «الجمعة فى مصر» الذى يذاع على قناة «إم بى سى مصر»، أنه تم تخصيص مكافآت لمن يرشد عن وجود آثار فى أى مكان، مشددا على أن متحف سوهاج سيتم افتتاحه خلال فترة قريبة، ومن الممكن أن يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل افتتاحه.