رسميا.. الصديقية الشاذلية طريقة صوفية جديدة يترأسها علي جمعة

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2018، بإقرار الطريقة الصوفية الصديقية الشاذلية ، وتعيين الدكتور علي جمعة شيخًا لها.



جاء ذلك بناء على قرار مشيخة الطرق الصوفية رقم 11 لسنة 2018 بإقرار الطريقة الصديقية الشاذلية طريقة صوفية، وبعد تنسيق ذلك مع وزارة الداخلية .



وانتهى المجلس الأعلى للطرق الصوفية من الموافقة على تدشين طريقة صوفية جديدة تحت مسمى "الصديقية الشاذلية" لشيخها الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.