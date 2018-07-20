رسميا.. الصديقية الشاذلية طريقة صوفية جديدة يترأسها علي جمعة

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2018، بإقرار الطريقة الصوفية الصديقية الشاذلية ، وتعيين الدكتور علي جمعة شيخًا لها.
جاء ذلك بناء على قرار مشيخة الطرق الصوفية رقم 11 لسنة 2018 بإقرار الطريقة الصديقية الشاذلية طريقة صوفية، وبعد تنسيق ذلك مع وزارة الداخلية .
وانتهى المجلس الأعلى للطرق الصوفية من الموافقة على تدشين طريقة صوفية جديدة تحت مسمى "الصديقية الشاذلية" لشيخها الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.
جاء ذلك بناء على قرار مشيخة الطرق الصوفية رقم 11 لسنة 2018 بإقرار الطريقة الصديقية الشاذلية طريقة صوفية، وبعد تنسيق ذلك مع وزارة الداخلية .
وانتهى المجلس الأعلى للطرق الصوفية من الموافقة على تدشين طريقة صوفية جديدة تحت مسمى "الصديقية الشاذلية" لشيخها الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.