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ديني

رسميا.. الصديقية الشاذلية طريقة صوفية جديدة يترأسها علي جمعة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:55 م
الطريقة الصديقية
الطريقة الصديقية الشاذلية
محمود ضاحي
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2018، بإقرار الطريقة الصوفية الصديقية الشاذلية ، وتعيين الدكتور علي جمعة شيخًا لها.

جاء ذلك بناء على قرار مشيخة الطرق الصوفية رقم 11 لسنة 2018 بإقرار الطريقة الصديقية الشاذلية طريقة صوفية، وبعد تنسيق ذلك مع وزارة الداخلية .

وانتهى المجلس الأعلى للطرق الصوفية من الموافقة على تدشين طريقة صوفية جديدة تحت مسمى "الصديقية الشاذلية" لشيخها الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.

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