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مرأة

دعاء فاروق تسخر من ميجان ماركل.. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:13 م
صدى البلد
علا أحمد
نشرت الإعلامية دعاء فاروق، مجموعة من الصور الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، والتى ظهرت فيها بإطلالة مشابهة كثيرا للأميرة ميجان ماركل زوجه الأمير هارى فارتدت قميص باللون الأبيض في الازرق.

وداعبت دعاء جمهورها بكتابة تعليق على الصور قائلة: "بنفس اللبس ونفس الألوان ولكنها أميرة بجد وأنا أميرة وبنت حلال.. المهم إن اللبس والسينيهات دي نصباية كبيرة.. يعني هو قميصها بيقول ماما وبابا والبنطلون الأبيض دا متوصفش؟؟!!.. نفس الشىء ومش لازم ندفع دم قلبنا علشان نلبس زي الأمراء والملوك ونجوم السيما'.

ولاقي تعليق الإعلامية ترحيبا كبيرا من قبل الكثير من متابعيها بينما انتقدها البعض.
دعاء فاروق تسخر من ميجان ماركل.. صور
دعاء فاروق تسخر من ميجان ماركل.. صور
دعاء فاروق تسخر من ميجان ماركل.. صور

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