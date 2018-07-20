عثمان أبو لبن يتعاقد على قصة حب

أعلن المنتج سيف العرابى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، عن إنتاج عمل سينمائى جديد يتولى إخراجه عثمان أبو لبن، حيث نشر صورة من أولى صفحات السيناريو قائلًا: "توكلنا على الله " .



العمل من تأليف أمانى التونسى وسارة التوبجى , ويحمل أسم " قصه حب " .



يذكر ان سيف عرابى ينوى طرح فيلمه الجديد " 122 " خلال موسم عيد الاضحى المقبل، ويقوم ببطولته طارق لطفى وأمينه خليل وأحمد الفيشاوى.

