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ديني

تكليف القصاص بأعمال مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بالأوقاف

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:56 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، تكليف إبراهيم عبد الفتاح القصاص بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بديوان عام الوزارة.

كما أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2018، بإقرار الطريقة الصوفية الصديقية الشاذلية ، وتعيين الدكتور علي جمعة شيخًا لها.

جاء ذلك بناء على قرار مشيخة الطرق الصوفية رقم 11 لسنة 2018 بإقرار الطريقة الصديقية الشاذلية طريقة صوفية، وبعد تنسيق ذلك مع وزارة الداخلية .

وكان المجلس الأعلى للطرق الصوفية قد انتهى من الموافقة على تدشين طريقة صوفية جديدة تحت مسمى "الصدقية الشاذلية" لشيخها الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.

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