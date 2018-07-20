اليوم.. انطلاق مسابقة الموجي بمهرجان فرانكو آرب بشرم الشيخ

تتواصل فعاليات اليوم الثالث لمهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو آرب بمدينة شرم الشيخ، ويتضمن برنامج اليوم الجمعة، استماع لجنة تحكيم مسابقة الموسيقار محمد الموجي، التى تحمل اسم "أحلى صوت"، لباقة من أجمل أغانى الموجي التى يتنافس عليها 14 متسابقًا.



ويتكون أعضاء لجنة التحكيم من الموسيقار محمد الموجي والملحن الموجة الصغير والشاعر عنتر هلال والموزع حماده الحسينى ويعقب المسابقة فقرتين غنائيتين للدويتو المصرى أحمد وسميرة والمطربة هالة السراج.