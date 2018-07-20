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هاني رسلان: فتح المعابر نقطة تحول في العلاقة بين مصر والسودان

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:23 م
هانى رسلان
هانى رسلان
رقية محمد
أكد الدكتور هانى رسلان، رئيس بحوث السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان توضح أنه لن يسمح بتدهور العلاقات بين البلدين، مشددا على أن الرئيس السيسى أكد كذلك على عمق العلاقات بين مصر والسودان والتقارب بين الشعبين، حيث إن هناك علاقات تاريخية تجمعهما .

وأضاف رسلان خلال حواره فى برنامج « الجمعة فى مصر » الذى يذاع على قناة « إم بى سى مصر » أن فتح المعابر البرية بين مصر والسودان يعد نقطة تحول فى العلاقة بين البلدين لأنها سمحت بتداول أكبر للسلع، مشيرا إلى أنه خلال رمضان الماضى دخل 2 مليون سودانى للقاهرة من خلال المعابر.

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