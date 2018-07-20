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تابوت الإسكندرية يصل محطته الأولى ..رفع الجسم والمومياوات الثلاث بشكل نهائي إلى منطقة آثار مصطفى كامل تمهيدا للتنظيف والترميم والدراسة..صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:41 م
تابوت الإسكندرية
تابوت الإسكندرية يصل محطته الأولى
رفع قاعدة تابوت الإسكندرية ونقل 3 مومياوات
8 أطنان ونصف الطن وزن التابوت
انتهاء رفع جسم التابوت ونقله إلى منطقة آثار مصطفى كامل

استكملت صباح اليوم الجمعة أعمال رفع تابوت سيدي جابر بالإسكندرية، بعد توقفها مساء أمس عقب الانتهاء من رفع الغطاء ونقل المومياوات الثلاث التى تم العثور عليها داخله إلى مخازن وزارة الآثار بمنطقة مصطفى كامل بالاسكندرية حيث يخضع لأعمال التنظيف والترميم والدراسة لمحاولة معرفة الحقبة التاريخية التي يرجع إليها أو صاحبه.

وكان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قد أعلن مساء أمس، وقف أعمال الحفر في موقع التابوت الأثري المكتشف على أن تستكمل اليوم لإتمام رفع قاعدته الأساسية بعد الانتهاء من رفع الغطاء.

وجاء القرار لمنح العاملين في الموقع فترة راحة نظرا لتواجدهم في موقع العمل على مدار 4 أيام متصلة.

تمكن خبراء الآثار من رفع الغطاء وتبين أن وزنه 8 أطنان ونصف الطن، حيث تم استئناف الحفر حول القاعدة، وتم انتهاء رفع جسم التابوت ونقله بشكل نهائي ، إلى منطقة آثار مصطفى كامل بالإسكندرية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ان تابوت سيدي جابر المكتشف عثر بداخله علي 3 مومياوات تبين تلفها بشكل كامل وتحولها لهياكل عظمية بسبب تسرب كميات من مياه الصرف الصحي إليها، مشيرا الى ان المياه تسربت من العقار الذي كان موجودا في موقع التابوت قبل هدمه على مدار 70 عاما.

وأوضح وزيري، ان المومياوات، تبين ان اثنتين منهما خاصتان برجلين أحدهما محارب برأسه اثار ضربة سيف، والمومياء الثالثة لم تحدد هويتها بعد.

ولفت وزيري، إلى ان المومياوات كانت في حالة سيئة وتالفة بسبب ترسب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي ناتجة عن العقار السكني المقام فوق الأرض قبل هدمه وهو نفسه السبب في المياه ذات اللون الأحمر التي وجدت أسفل التابوت.

وأضاف "وزيري"، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء أعمال فتح التابوت أمس ، أنه تابوت فقير فنيا بحيث لا يوجد به أي نقوش أو رسوم مميزة، متوقعا أن يكون لأثرة اغريقية ثرية.

كما سخر "وزيري"، مما اشيع حول انه بمجرد فتح التابوت تحل لعنة على العالم قائلا: "ادينا فتحنا التابوت ومحصلش حاجة وانا اول واحد حطيت راسي جواه".

كانت إجراءات فتح تابون سيدي جابر شرقي الإسكندرية قد بدأت صباح أمس الخميس تم إخلاء المنطقة المحيطة به واقتصر المتواجدون على الفنيين المتخصصين.

وأوضح مصدر بمنطقة آثار الإسكندرية، أن هذا الإجراء تم اتخاذه خوفًا على المتواجدين من الأضرار الناجمة عن انبعاث الغازات من داخل التابوت.

وأوضح أنه تم فتح التابوت 5 سم فقط لتكييف البيئة الداخلية له مع البيئة الخارجية ولتسريب كافة الغازات المُحتبسة داخله.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تابوت الاسكندرية الذى شغل الرأى العام العالمى هو لأحد الكهنة وليس لملك أو إمبراطور وذلك وفقًا للحالة البسيطة للمقبرة وعدم وجود نقوش عليه.
تابوت الإسكندرية يصل محطته الأولى ..رفع الجسم والمومياوات الثلاث بشكل نهائي إلى منطقة آثار مصطفى كامل تمهيدا للتنظيف والترميم والدراسة..صور
تابوت الإسكندرية يصل محطته الأولى ..رفع الجسم والمومياوات الثلاث بشكل نهائي إلى منطقة آثار مصطفى كامل تمهيدا للتنظيف والترميم والدراسة..صور
تابوت الإسكندرية يصل محطته الأولى ..رفع الجسم والمومياوات الثلاث بشكل نهائي إلى منطقة آثار مصطفى كامل تمهيدا للتنظيف والترميم والدراسة..صور
تابوت الإسكندرية يصل محطته الأولى ..رفع الجسم والمومياوات الثلاث بشكل نهائي إلى منطقة آثار مصطفى كامل تمهيدا للتنظيف والترميم والدراسة..صور
تابوت الإسكندرية يصل محطته الأولى ..رفع الجسم والمومياوات الثلاث بشكل نهائي إلى منطقة آثار مصطفى كامل تمهيدا للتنظيف والترميم والدراسة..صور
تابوت الإسكندرية يصل محطته الأولى ..رفع الجسم والمومياوات الثلاث بشكل نهائي إلى منطقة آثار مصطفى كامل تمهيدا للتنظيف والترميم والدراسة..صور
تابوت الإسكندرية يصل محطته الأولى ..رفع الجسم والمومياوات الثلاث بشكل نهائي إلى منطقة آثار مصطفى كامل تمهيدا للتنظيف والترميم والدراسة..صور
تابوت الإسكندرية يصل محطته الأولى ..رفع الجسم والمومياوات الثلاث بشكل نهائي إلى منطقة آثار مصطفى كامل تمهيدا للتنظيف والترميم والدراسة..صور
تابوت الإسكندرية يصل محطته الأولى ..رفع الجسم والمومياوات الثلاث بشكل نهائي إلى منطقة آثار مصطفى كامل تمهيدا للتنظيف والترميم والدراسة..صور

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