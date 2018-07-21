عامل يحاول الانتحار بالقفز من أعلى كوبرى بالدقهلية

تعرض عامل للإصابة بجروح وكسور مختلفة إثر محاولته الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى سندوب بمحافظة الدقهلية لمروره بحالة نفسية سيئة لخلافات عائلية.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة بقيام أحد الأشخاص بالقفز على الأرض من أعلى كوبري سندوب.



وبالانتقال لمكان البلاغ تبين قيام نبيه ع م ص 34 عاما عامل بالقفز على الأرض من أعلى كوبرى سندوب.



بالفحص تبين أن محاولة انتحاره بسبب مروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية بينه وأشقائه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم نقله لمستشفى المنصورة الدولي.