الإفتاء تكشف عن أمر يذيب قسوة القلب

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا إلى أمر يذيب القلب، ويقضي على قسوته، كما أخبرنا –صلى الله عليه وسلم- بآخر وقت للبلاء في الدنيا.
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الذكر يُذيب قسوة القلب، مستشهدة بما روي أنه جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: «يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي»، قال: «أدِّبه بالذكر».
وأوصت بالإكثار من الاستغفار فهو مفتاح الخير، منوهة بأنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يزال البلاء بالمؤمن في جسده وأهله وماله، حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة»، كما ورد في مسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الذكر يُذيب قسوة القلب، مستشهدة بما روي أنه جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: «يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي»، قال: «أدِّبه بالذكر».
وأوصت بالإكثار من الاستغفار فهو مفتاح الخير، منوهة بأنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يزال البلاء بالمؤمن في جسده وأهله وماله، حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة»، كما ورد في مسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».