الإفتاء تكشف عن أمر يذيب قسوة القلب

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا إلى أمر يذيب القلب، ويقضي على قسوته، كما أخبرنا –صلى الله عليه وسلم- بآخر وقت للبلاء في الدنيا.



وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الذكر يُذيب قسوة القلب، مستشهدة بما روي أنه جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: «يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي»، قال: «أدِّبه بالذكر».



وأوصت بالإكثار من الاستغفار فهو مفتاح الخير، منوهة بأنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يزال البلاء بالمؤمن في جسده وأهله وماله، حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة»، كما ورد في مسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».